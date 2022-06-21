İbrahim Kiras: Siyasette hiçbir durum için imkansız dememek gerekir

Kulislere göre, işte kaybedilen bu oyları telafi etmek üzere şimdilerde HDP seçmenini devreye sokma planları yapılıyormuş. Ekonomiyi ve diğer sorunları çözme planı yapmaktan daha kolay olduğu için herhalde!

Pazarlık masasının son güne kadar açık kalması HDP’nin yararınadır. Büyük ihtimalle parti yönetimi bir yandan İmralı’nın ve Kandil’in beklentilerini, diğer yandan ise seçmen tabanının eğilimlerini gözeten bir tutumu açıklayıncaya kadar her iki tarafla da kendi siyasi çıkarlarını maksimize etme yönündeki irtibatını koparmayacaktır. Benim tahminim her şeye rağmen seçmen tabanındaki baskın eğilimin esas alınacağı şeklinde.

İktidar cephesinde ise HDP ve İmralı ile seçime yönelik bir iş birliği gerçekleştirmek konusunda bir niyetin ve belki bir arayışın mevcut olduğu ama henüz belirli bir kararın alınmış olmadığı belli. Üstelik bu süreçte HDP’nin kapatılması yönünde bir girişimin veya sınır ötesi operasyonun daha fazla oy getirebileceği hesaplarının da yapıldığı anlaşılıyor.

Ne var ki siyasette hiçbir durum için imkânsız dememek gerekir.

İbrahim Kiras’ın yazısı