İbrahim Kiras: Seçim vaadi Mehmet Şimşek

İktidar partisinin seçim vaadinin Mehmet Şimşek olduğu, yani bu ismin temsil ettiği bir ekonomi anlayışı olduğu belli.

Nitekim geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına bilgi veren hükümet yetkilileri, AK Parti’nin taslak seçim programındaki ekonomi yaklaşımının “2002 AK Parti seçim beyannamesine” çok benzediğini açıkladılar. Hatta iktidar partisi yetkililerinden biri doğrudan “Eski AK Parti” tabirini kullandı, yeni ekonomi politikalarının referansı olarak.

Peki, bütün bunları duyan seçmen şöyle bir soru sormayacak mı: Madem ekonomide “Eski AK Parti” politikalarına geri dönecektiniz, bunca zamandır ne diye “Ben ekonomistim… Faiz sebep enflasyon sonuçtur… Nas var… Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım…” falan diye konuşup durdunuz?

Reuters’a, Bloomberg’e vs demeç verip “Eski AK Parti” politikalarına geri döneceğinizi söylüyorsunuz; yani “Yeni AK Parti” politikalarının en azından ekonomiyi batırdığını kabul etmiş oluyorsunuz.

Bunun için milletten özür de dileyecek misiniz?

İbrahim Kiras’ın yazısı