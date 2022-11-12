İbrahim Kiras: Nedense tam üç yıldır bu karar bir türlü verilemiyor

Nedense tam üç yıldır bu karar bir türlü verilemiyor. Kamuoyunun kuşkusu ve muhalefetin iddiası doğacak siyasi sonucun kimin lehine ve kimin aleyhine olacağının henüz kestirilemediği için davanın uzatılıp durduğu şeklinde. Dünkü duruşmada da bu kuşkuları giderecek bir gelişme olmadı.

İmamoğlu’nun kullandığı “ahmak” sözünün muhatabının kim olduğunu belirlemeye yönelik araştırmalar nedense yine tamamlanamadığı için duruşma bir kere daha ertelendi dün. Hukukçular bir hakaret davasının bu kadar uzun süre uzatılmasının görülmüş bir şey olmadığını söylüyorlar. Bilirkişi raporu var, tanık ifadesi var, karar yok.

Hatta dünkü duruşmada hâkimin “Bu sözün muhatabının sayın Soylu olduğu belli” dediği kayıtlara geçmesine rağmen sonuçlanmıyor mahkeme. Yani İmamoğlu’na yönelik suçlamanın mesnetsiz olduğu bilinmesine rağmen.

İbrahim Kiras’ın yazısı