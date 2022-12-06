İbrahim Kiras: Muhalefetteki enerjinin ciddi bir bölümü partilerin birbirleriyle çekişmesine harcanıyor

Artık aday belli olsa iyi olur. Çünkü muhalefet kesimindeki enerjinin ciddi bir bölümü altılı masadaki partilerin birbirleriyle çekişmesinde harcanıyor.

Bu yıpratıcı çekişmelerin de esas itibarıyla cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesiyle ilgili olduğu belli. Demek ki aday ne kadar erken belirlense muhalefet cenahındaki kaynama o kadar çabuk bertaraf edilebilecek.

Ayrı ayrı partiler arasında belirli düzeyde anlaşmazlık ve hatta çekişme olması bir yere kadar anlaşılabilir bir durum diyebilirsiniz belki. Ama bu partilerden birinin içinde bile adaylık yarışına bağlı görünen birtakım ayrışmaların ortaya çıkmasına, hatta birilerine yönelik etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma operasyonları yapıldığının konuşulmasına ne diyeceksiniz? CHP’nin içinden dışarıya yansıyan havayı kastediyorum. Seçmen nezdinde olumlu bir tablo değil bu kavga görüntüsü.

İbrahim Kiras’ın yazısı