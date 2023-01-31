İbrahim Kiras: Millet o kadar saf mı?

Ne demiştik: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir. Anayasa bu imkânı tanıyor. Meclisin erken seçim kararı alması şartıyla bu mümkün. Millet İttifakını oluşturan muhalefet partileri de buna destek vermeyi taahhüt ettiler.

Peki, iktidar ne diye anayasal meşruiyeti olan bu yolu kullanmak istemiyor da hiçbir ciddi anayasa hukukçusunun hatta hukuk bilgisi olan hiç kimsenin kabul etmediği “2017’de kronometre sıfırlandı” iddiasına sığınıp 6 Nisan yerine 14 Mayıs’ta diretiyor?

Tek sebep önümüzdeki seçimi iktidar partisine avantaj kazandıran yeni seçim yasasıyla yapma arzusu mu? Yoksa muhalefetin “Erdoğan’ın adaylığı anayasaya aykırı” itirazını “Yeni bir 367 girişimi” olarak gösterip bundan 2007’deki gibi bir mağduriyet devşirerek eski oylarını geri kazanma hesabı mı yapıyorlar?

Millet o kadar saf mı?

İbrahim Kiras’ın yazısı