İbrahim Kiras: Millet ittifakı adayının ikinci tura daha avantajlı girmesi mümkün

Erdoğan önceki günkü seçimde rakibinden dört puan fazla oy aldığı için daha avantajlı görülebilir. Ancak bu yüzde 51’in mevcut cumhurbaşkanının işbaşında kalmasına razı olmadığı gerçeği Kılıçdaroğlu’nun aynı yüzde 51’in tamamını kendi ismine razı edemediği gerçeği kadar açık. Dolayısıyla Millet İttifakı adayının ikinci tura daha avantajlı girmesi mümkün. Ama bunun da birtakım şartları var elbette. Öncelikle nerede yanlış yaptığını, neyi eksik bıraktığını tespit edip hem “her şeye rağmen” Erdoğan’a oy verenlerin hem de ilk turda Oğan’ı kendisine tercih edenlerin motivasyonunu anlamak zorunda. Devamında da siyasi söyleminde buna uygun şekilde bir revizyon yapmak durumunda.

Ekonomik kriz, depremdeki kötü performans, hukuk skandalları ve yolsuzluk iddiaları gibi çok ağır sorunların gölgesinde girdiği seçimde Erdoğan’ın aldığı destek her şeyden önce muhalefet kanadında bir şeyin eksikliğine işaret ediyor olmalı.

Bu eksiğin ne olduğunu iyi anlamak lazım. Bunu anlamanın yolu da neyin karşı tarafa avantaj kazandırdığını tespit etmekten geçiyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı