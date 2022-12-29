İbrahim Kiras: Kılıçdaroğlu aday olursa seçimin kaybedilmesi söz konusu olabilir mi?

Gerçekten de kazanma şansı olmayan birinin aday olarak çıkartılması durumunda mevcut gidişatın ülke için anlamının farkında olan herkesin buna tepki göstermesi ve bundan endişe duyması doğal ve haklı bir tutum olur. Ama gerçekten de böyle bir risk var mı? Daha açık konuşalım, kazanamaz ifadesiyle kastedilen CHP lideri Kılıçdaroğlu aday olursa seçimin kaybedilmesi söz konusu olabilir mi?

Bu soruyu ancak tersinden sorarak doğru cevabı bulabiliriz bence. Yani bugün itibarıyla Cumhur İttifakının adayı Erdoğan yeniden seçilebilir mi? Hangi şartlarda seçilebilir? Biliyoruz ki “Ancak ve ancak Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan seçilebilir” diyenler var. Nitekim anketlerde CHP liderine verilen destek diğer aday adaylarının nispeten altında kalıyor. Ancak aynı anketlerde Cumhur İttifakının oy oranı da yüzde kırkın üstüne hiç çıkamıyor. Seçimi kazanmak için ise “yüzde elli artı bir” oy gerekiyor. Demek ki Kılıçdaroğlu aday olduğunda muhalefet (Altılı Masa ve HDP) oylarının toplamında yüzde 20’den fazla bir fire gerçekleşmesi lazım ki Erdoğan’ın seçilme şansı olabilsin. Bu mümkün mü?

İbrahim Kiras’ın yazısı