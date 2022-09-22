İbrahim Kiras: İktidar ümitsiz vaka fakat muhalefet de yeterince ümit vermiyor

İktidar, sırf “şansını denemek için” bilgi yarışmasına katılan meraklı tv izleyicisi gibi, “Belki umulmadık bir şeyler olur, belki rüzgârın benden yana eseceği tutar” diye ucu açık bir beklenti içinde seçim sandığına doğru yol alıyor. Yani artık işi şansa kalmış durumda.

İşte muhalefet kendi odağını kaybederse bu şansı verebilir iktidara. Zaten bunu iktidara verebilecek başka hiçbir güç yok.

Siyaset üreten, gündem belirleyen, vizyon oluşturan bir yapı görmüyoruz altılı masaya baktığımızda bugün. Onun yerine küçük hesaplar, gereksiz çekişmeler, kararsızlıklar, belirsizlikler görüyoruz.

Ülkede işler kötü gidiyor, iktidar yönetemiyor, sorunlar çözülemeyip büyüyor diyerek seçim sandığının neticesini garantilemiş gibi davranmaya başlamak çok yanlış olur. Siyasetçi bunu bizden çok daha iyi bilir.

İbrahim Kiras’ın yazısı