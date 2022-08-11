İbrahim Kiras: İktidar Rusya ve Körfez’den gelecek parayla seçim zaferi hesaplıyor

Ekonomide sorun olduğunu daha önce uzun süre inkâr etmiş olan mevcut iktidar artık son zamanlarda “Ekonomideki sorunların farkındayız ama bunu çözse çözse yine bu iktidar çözer” mesajı vermeye başladı. İşin propaganda boyutu bir yana, bu yolda gerçekten ümitlerinin olduğu da anlaşılıyor. Ekonomideki vahim tablonun iyileştirilmesi doğrultusunda 2022 sonunda enflasyonun baz etkisiyle biraz düşeceği ve turizm gelirlerinin cari açığın bir kısmını kapatacağı varsayılarak bazı hesaplar yapıldığını duyuyoruz.

Aynı hesap ihracat gelirlerinin artışı konusunda da yapılıyordu ama şimdilerde galiba bundan ümit kesildi. Bunun yerine bazı Körfez ülkeleriyle swap anlaşmaları yaparak, Rusya ile doğalgaz ticaretinde seçime kadar bütçeye nefes aldıracak bir düzenlemeye imza atarak 2023 başlarında ekonomide bir rahatlamanın gerçekleşeceği düşünülüyor. Böylesi olumlu bir atmosferde gidilecek seçimde de iktidar cenahının sandıkta zafer kazanacağına inanılıyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı