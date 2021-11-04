İbrahim Kiras: Gerçekler hamaset perdesinin arkasında saklanmak isteniyor

AK Parti iktidarlarının son döneminde ise ilk dönemiyle ilgili eleştirilerimizi geri aldık!

Adım adım otokrasiye yönelen iktidar bu yönelimin gereği olarak rasyonaliteden uzaklaştı, kurumları etkisizleştirdi, toplumsal kutuplaşmayı arttırdı, güven iklimini ortadan kaldırdı, ahbap çavuş siyaseti ahbap çavuş ekonomisinin de önünü açtı. Son dönemde dolar kuru 10 TL seviyesine yaklaştı. Kişi başı milli gelir üst üste son yedi yıl boyunca sürekli azaldı. Enflasyon rakamları her gün rekor üstüne rekor kırıyor…

Bu tablo karşısında, “çözüm olarak” gerçekler hamaset perdesinin arkasında saklanmak isteniyor. İyi yönetim vaadinde bulunulamıyor, ekonomiyi düzeltme ümidi yok. Bunun yerine dini ve milli duygular harekete geçirilerek seçmen tabanındaki erime durdurulmak isteniyor. Çarşıya pazara çıktığında, ay sonunda kirasını veya kredi kartını ödemesi gerektiğinde cebindeki paranın değerinin daha da azaldığını gören vatandaşa Türkiye’nin “dünya lideri” olduğu anlatılıyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı