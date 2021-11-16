İbrahim Kiras: Erdoğan’ın bu konuda şaka yaptığını düşünmek zor

Türkiye’de bugün ekonomi hakkında olumlu bir kanaat serdetmek için ya fazlasıyla şakacı bir bünyeye sahip olmak ya da gerçeklerden iyice habersiz olmak gerekir. Erdoğan’ın bu konuda şaka yaptığını düşünmek zor. Çünkü bir insan kendi sorumluluğu neticesinde ortaya çıkmış olan bir felaketi şaka konusu yapamaz. Hele bu insan siyasetçisiyse hiç yapmaz böyle bir şeyi.
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Gözaltına alınan aktivist: Amaç gözdağı vermek ve İkizköy halkını korkutmaktı
Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın (YK Enerji), Muğla’nın Milas ilçesinde yapılan zeytin hasadı şenliğine sponsor olmasını protesto ederken gözaltına alınan ekoloji aktivisti Deniz Gümüşel serbest bırakıldı.
Akciğer kanserinde erken tanı mümkün
Doç. Dr. Özlem Sönmez, 30 yıl günde bir paket sigara içen ve 55 yaşını dolduranların, ‘düşük doz akciğer tomografisi’ çektirmesi gerektiğini söyledi.
Binmelik değil yatırımlık: Parası olmayan bile sıraya girip, karla araç satma peşinde
bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturulması sonrası sektörle alakası olmayan insanlar bile teslimat sırasına girerek kar etme peşine düştü.
AKP, kendisine karşı: 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. HDP ile normal şartlarda İYİ Parti’nin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı” dedi.
Kılıçdaroğlu ‘Sessiz kalmayacağım’ deyip harekete geçti: TOBB başkanıyla görüşecek
Enerji fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işletmeleri korumak için neler yapılabileceğini konuşmak için TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’yla görüşeceğini duyurdu.