İbrahim Kiras: Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili hukuki mesele

Anayasanın hükmü açık: Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ne var ki bu konuda ne muhalefet ne basın ne akademisyenler ve aydınlar itiraza gerek duyuyor.

Bu tutumun da çok anlaşılabilir bir sebebi var: Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı konusunda son sözü YSK söyleyecek. 2019’da İstanbul belediye seçimlerinde aynı zarfa atılan dört oydan üçünü geçerli birini geçersiz sayıp seçimi iptal kararı alan kurumun bu konuda nasıl bir hüküm açıklayabileceği tartışma konusu değil. Bundan dolayı muhalefet partileri zaten engel olamayacakları bir hukuksuzluğu gündeme getirerek iktidar cenahının “Bizi sandıkta yenemeyeceklerini bildikleri için yargı katakullisiyle liderimizin önünü kesmeye çalışıyorlar” propagandası yapmasına fırsat vermek istemiyor.

Aydınların ve akademisyenlerin de yaklaşımı üç aşağı beş yukarı aynı minvalde. “Nasıl olsa yargı gücü ellerinde, bunlara itirazın kıymeti harbiyesi yok. Şimdi yegâne yapılacak iş seçimde bu sistemi değiştirmek” düşüncesini savunuyor çoğu.

İbrahim Kiras’ın yazısı