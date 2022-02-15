İbrahim Kiras: En önemli husus, AK Parti tabanını dışlamayacak söylem

Üzerinde konuştuğumuz ittifakın geçmişteki işbirliği örneklerinden en büyük farkı toplumdaki karşıtlıklar üzerinden değil ortak beklentiler temelinde bir siyasi program oluşturma beklentisine cevap vermek zorunda oluşu. Burada belki en önemli husus, AK Parti tabanını da rahatsız etmeyecek, dışlamayacak, oyunun içinde tutacak bir kompozisyonun ve söylemin benimsenmesi.

Türk siyasetinin kalitesinden ümidini kesmiş olanlar için bile ümit verici olan bu tutumun kazaya belaya uğramadan yoluna devam etmesi için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda.

Burada yapılacak yanlışların telafisi olmayabilir çünkü.

İbrahim Kiras’ın yazısı