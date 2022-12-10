İbrahim Kiras: Bunların tekrar yerine konması mümkün mü?

Modernleşme ve demokratikleşme tarihimizin kazanımları bu son birkaç yıl içinde elimizden kayıp gitti.

Bunların tekrar yerine konulması mümkün mü? Elbette mümkün. Ama bu iş kolay mı olur, zor mu olur, ne kadar vakit alır… şimdiden söylemek imkânsız.

Meşhur bir fıkra var hani… “Falanca köye ne kadar zamanda gidebilirim” sorusuna sessiz kalan ihtiyar adam, soruyu soran kişi ayrılıp yoluna devam edince arkasından seslenmiş. “Üç saatte varırsın” diye. “Biraz önce sorduğumda niye söylemedin” sorusuna ise “Yürüyüşünü görmemiştim ki” cevabını vermiş.

Biz de aynı durumdayız. Önümüzdeki seçimin sonucuna göre bir iktidar değişikliği gerçekleşir de maalesef baştan başa tahrip edilmiş devlet makinası onarılmaya başlanırsa ancak o zamanki hükümetin o zaman sergileyeceği yürüyüşün hızına bakarak bir tahminde bulunabiliriz. Keza muhalefetin bugünkü yürüme hızı da hükümet olduklarında nasıl yürüyeceklerine dair fikir verebilir. Onun için diyoruz, biraz daha hızlanmalarında fayda var, diye…

İbrahim Kiras’ın yazısı