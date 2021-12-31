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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Karagül: Türkiye, pandemi sonrası yükselişini olağanüstü hızlandıracak

Siyasi akıl, sistemik dönüşüm, büyük geleceğe yönelik altyapı hazırlıkları Türkiye’yi Doğu-Batı arasında merkez ülkeye dönüştürdü.

Türkiye’nin yaydığı güç ve etki dalgaları Afrika’dan Asya’ya çok geniş coğrafyalara yayılırken, üretim ve tedarik konusunda da Avrupa için bir kaynağa dönüştürüyordu.


İşte bu yüzden, bu yükselişi durdurmak için, eskinin sömürgeci güçleri Türkiye’yi “kontrollü bir alanda tutmak için” çabalıyorlardı. Bunu da içerideki muhalefeti örgütleyerek, siyasi çevreleri birleştirerek yapıyorlardı.

Ama başaramazlardı. Çünkü dünyanın değişimi, güç kaymaları, “Türkiye etkisi”nin kalıcı niteliği bunu başarısız kılacaktı. Çünkü kendi güçleri azalıyordu. Rejim değiştirme, hükümet değiştirme, ülke formatlama etkileri zayıflıyordu.

Türkiye, pandemi sonrası yükselişini olağanüstü hızlandıracak. Merkez güçlerin etkisi zayıflarken Türkiye gibi ülkelerin hareket alanı genişleyecek.

Pandemi bir salgındı. Ama sadece sağlık konusu değildi. Jeopolitik sonuçlar üretecekti ve üretiyordu. Güç kaymalarını hızlandıracaktı, haritasını değiştirecekti ve değiştiriyordu.

İbrahim Karagül’ün yazısı

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