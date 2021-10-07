İbrahim Karagül: Bu topraklardan yükselen ve dünyaya yönelen en güçlü söz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Batı’nın üstünlüğü anlayışının sonuna geldik. Yeni bir uluslararası sistem oluşuyor. Batı hegemonyası bitmiştir” cümlesi, bu topraklardan yükselen ve dünyaya yönelen en güçlü sözdür.

Çünkü; yüzyılların özeti, geçmişin ve geleceğin bütün şifreleri bu tespitte ve bunu söyleyebilecek güç ve cesarette yatıyor.

Tarih yapan, coğrafya inşa eden akıl, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bu güçlü çıkışı yapabiliyorsa, büyük hedeflere yönelmiş demektir.

Bu cümlelerin; tam da bu dönemde, tam da ülkelerin ve ulusların yeni kararlar verme aşamasında, tam da dünyanın güç ağırlığının yer değiştirdiği ve yeniden oluştuğu dönemde Türkiye’den yükselmesi, büyük çıkışların, çok büyük değişimlerin habercisidir.

ABD’nin içine kapandığı ve dünyanın birçok bölgesinden çekilmeye başladığı, Avrupa’nın “Birlik” ruhunu kaybettiği ve kendi iç sorunlarına yoğunlaştığı, yüzyıllardır dünya düzenini şekillendiren Batı’nın gücünün eridiği ve “merkez” olma rolünü “ahlâken” kaybettiği bir dönemde “Türkiye Yükselişi” bir rastlantı değildir.

İbrahim Karagül’ün yazısı