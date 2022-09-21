İbrahim Kahveci: Yoksulluktan alamadığımız ürünler rafları çok güzel süslemekte

Avrupa ve ABD bugün küresel ekonominin merkezlerini oluşturuyor. Kişi başına gelirlerinden tutun da demokratik ve özgürlükçü değerlerin en üstte olduğu ülkeler bunlardır.

Kapılarında vize kuyruğuna girdiğimiz ülkeler de bunlardır.

Evlatlarımızın iyi bir gelecek kursunlar diye gönderdiğimiz ülkeler de yine bunlardır.

…

Avrupa ve ABD’de boş olan raf var mıdır? Elbette vardır… Ama neden ve nasıl?

Yani rafların boş olması yoksulluktan mı yoksa varlıktan mı? Asıl mesele budur… Daha kısa süre önce ünlü bir cep telefonunun yeni, markası çıktığında evet, ABD’de ve Avrupa’da raflar boşaldı…

Millet kuyruğa girdi ve o cep telefonunu satın aldı.

Peki bizde raflar boş mu? Hayır… Hatta raflarımızda bebek maması bile KİLİTLİ satılıyor. Yoksulluktan alamadığımız ürünler rafları çok güzel süslemektedir.

Bakın bizde raflar boş değil ama mesela fakirlikten dolayı çöpten gıda ürünleri toplayanlar yüzünden çöplerimiz boş… Hatta Avrupa’nın bile çöplerini biz alıyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı