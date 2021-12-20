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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Yakında büyük işsizlik furyasının geleceği kesin

Yeniden ve yine yazmak zorundayım. Çünkü göz göre göre ülkem elden kayıp gidiyor. Son üç ayda giderek sertleşen finansal dalgalanma, şu sıralar ticareti ve oradan da üretimi vurmaya başladı bile.

Yakında büyük işsizlik furyasının geleceği kesindir.


Bizi bekleyen iki büyük fırtınaya sürekli dikkat çekiyorum: 1- Zam fırtınası 2- İşsizlik fırtınası.

Millet şu anda bile 5 liralık ekmeği 2 liraya almak için yağmurda-çamurda saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu millete bakıp biraz düşünmek ve sorumluluk üstlenmek lazım.

Kimse lüks ve gösteriş içinde yaşayan kamu yönetiminden bunu beklemesin. Orası başka bir alemde… Millete verdikleri şey slogan; tek bildikleri de sanırım.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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