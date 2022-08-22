İbrahim Kahveci: Vasatlığa mahkum olmuş bir ülkeyiz

Bugün kaybedecek 1 dakikamız yok. Ülke yanıyor-bitiyor ama yapısal çöküş yaşadığımız bu dönemden sonra hepten yıkılacağız.

2015’den bu yana kadın başına doğum 2,19’dan 1,70’ye düşmüş durumda. Felaket ötesi bir durum… Nüfusumuz artmayacak, yaşlı ve fakir bir ülke olacağız. Bunu hepiniz bilesiniz.

Bir an önce çalışıp para biriktirmezsek yaşlı ve fakir ülke olarak çökeceğiz. Zaman yok…

2005 yılında yeni bir ekonomi programı ile günü kurtaran finansal yönetim anlayışından KALKINMA PROGRAMINA geçmeliydik. Ülkeye gelen 650 milyar doları bir güzel heba ederek yedik içtik ve yattık.

Tek kurtuluş yolumuz kalkınma programı…

Domates fidesi dikerek yıllık ürün alabiliriz ama kimse meyve fidesi dikip 5-10 yıl sonra kalıcı meyve toplamayı düşünmedi.

Vasatlığa mahkum olmuş bir ülkeyiz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı