İbrahim Kahveci: Ülkenin batışını bile kurtuluş savaşı olarak sunabiliyoruz

Aslında en büyük gerçeği dün verdik. Ülkede toplam faiz gideri yıllık 550 milyar civarında olacak. Bu faiz giderinin karşılığında tasarruf sahiplerinin aldığı faize hiç değinmiyorum bile. Nitekim yılın ilk 9 ayında ülkemiz de bankaların net faiz geliri sadece 145 milyar lira.

Faizden yılda 100-150 milyar lira tasarruf yapacağız diye sadece üç ayda kurları patlattık. Ve bu sayede ülke borçlarını 3,2 trilyon lira artırdık.

Acaba kim nasıl 150 milyar için 3,2 trilyonu yakar?

Bu sayede ülkemiz ucuzluk cenneti oldu. Ama yabancılara….

Şirketlerimiz sudan ucuza geldi. Değerlerimiz 5 paraya düştü. Ama kahramanlık yazabiliyoruz yine. Çünkü bu dünya başka dünya.

Bu dünyada rakam yok. Bu dünyada bilim de yok. İşte o nedenle Ülkenin batışını bile Kurtuluş savaşı olarak sunabiliyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı