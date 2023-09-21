İbrahim Kahveci: Türkiye zenginleşebilir mi?

Konuya şu soru ile başlayalım: Türkiye zenginleşebilir mi? Bu soruya şöyle bir cevap vererek ilk girişi yapalım: 2003-2017 döneminde ve de özellikle 2013 yılında zirve yapan kişi başına gelir ile zenginleşmiş miydik? İki soruya tek ve net cevap vereyim: HAYIR… Önce ikinci sorunun cevabını vereyim: 2003-2017 döneminde Türkiye kendisi bir değer üreterek o sanal refahı yakalamadı. Yabancı sermaye girişinden kaynaklı bir sanal cennet yaşadık. Hatta o sanal cennet döneminde Türkiye önemli oranda üretim gücünü ama daha da önemlisi değerli üretim gücünü kaybetti.
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