İbrahim Kahveci: Tosyalı Grup neden ve nasıl BMC gibi bir şirkete bu derece para yatırdı?

Şimdi gelelim işin son alıcı kısmına. Tosyalı Grup neden ve nasıl olarak BMC gibi çok tartışılan bir şirkete bu derece para yatırdı?

Çukurova Grubu elinde para etmeyen ve Mehmet Emin Karamehmet kontrolünden bu paralar ile ölçülemeyecek bir değer karşılığı giden bu şirkete, nasıl bir riske girerek bu kadar ödemede bulundu?

Varlık Fonu yönetim yardımcısı da olan Fuat Tosyalı, bugüne kadar kamu ile iş yapmayan ve özellikle yurtdışında büyük yatırımlarda bulunan saygın bir iş insanıydı. Uluslararası ticarette ve kredibilitede bu saygınlık ve özgürlük çok önemlidir.

Acaba çokça tartışılan bir BMC hikayesinde adının olması nasıl bir süreç ve risk doğuracaktır?

Mesela Kanal İstanbul için “tek kuruş ödemeyiz” diyen muhalefet partilerinin seçim sonrasında, geçmişi bu derece ilginç olan BMC hikayesine nasıl bakmaları bekleniyor?

Fuat Tosyalı 20 yıllık AK Parti ve Erdoğan liderliğinde girmediği bir ilişki ağına neden ve nasıl son dönemde girmeyi tercih etmiştir?

Katar’lıların bile seçim sonrası sermayelerinin ne olacağını sorguladığı bir süreçte, bu tür ilginç satış hikayelerinin sonucunu herkes gibi ekonomi dünyası ve ben de merakla bekliyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı