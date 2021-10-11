İbrahim Kahveci: TL’nin hali halka zam olarak dönüyor

Türk Halkı, Merkez Bankası üzerine yapılan tartışmalardan alın da, demokrasiden-kurumların işleyişinin zedelenmesine kadar giden yolda değer kaybeden TL’nin faturasını ödemek zorunda kalmaktadır.

Son 5 yılda 1 dolar almak için ödenen TL tutarı yüzde 200 civarında artış gösterdi.

Naci Ağbal ile 6,90’a kadar gerileyen kur bugün artık 8,95 ila adeta dünya liderliğinde rakip tanımaz noktaya gelmiş oldu.

Bugün Türkiye özellikle ithal ürünler olmak üzere büyük bir pahalılık yaşıyor. Bu pahalılıkta ise temel neden TL’nin dünyada liderliğe varan değer kaybından geliyor.

1994 ve 2001 krizlerinden bile daha değersiz hale gelmiş olan TL’nin bu hali Türk Halkına da zam olarak geri dönüş yapıyor. Ucuzluk için ilk önceliklerden biri de TL’nin bu değersizliğinden kurtarılması gerekliliğidir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı