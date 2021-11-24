İbrahim Kahveci: Tam bir ekonomik kaos ortamındayız

Şu sıralar tam bir ekonomik kaos ortamındayız. Ne bir fiyat oluşabiliyor, ne bir ticaret gelişiyor.

Sistem tam manası ile kilitlendi.

Satıcılar sattığı malı hangi fiyattan geri koyacağını bilemediği için malını satamıyor; üretici ise maliyetini kestiremediği için üretimi kısıyor.

Henüz veriler gelmedi ama yakında görmeye başlayacağız. Mesela bu yılın ilk 10 ayında elektrik tüketiminde yüzde 13,1 artış yaşandı. Ama kasım ayında bu artış yüzde 9,3’e geriledi.

Stokçuluk ticaretten daha kârlı hale geldi. Örneğin 100 liraya alıp 120 liraya sattığınız malı yerine koymaya kalktığınızda 140 lira ödüyorsunuz. Stokta tutmak, satmaktan daha kârlı değil mi!

İbrahim Kahveci’nin yazısı