Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Şeriat olsaydı faizi artıranlara karşı hüküm ne olurdu

Bir soru ile başlayalım: Hırsızlık helal midir?

Bir kişinin parası illa cebinden zorla hırsızlık yaparak mı çalınır?


Bakınız Erdoğan ne dedi: “Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var. İslam’ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir.”

İyi ama aynı Erdoğan defalarca Kuran-ı Kerim üzerinden Nass.. diyerek faize karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Şimdi şeriat olsaydı faizi artıranlara karşı hüküm ne olurdu? Başta yönetimin en başındaki kişi olarak Erdoğan hakkında ne hüküm verilirdi?

Hadi gelin de işin içinden çıkın.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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