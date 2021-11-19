İbrahim Kahveci: Satılan 128 milyar doları kimler aldı?

Bugün 1 dolar 11.0 lira.

Daha geçen yılın başında 1 dolar 6,0 liranın altındaydı. Ve bu düşük fiyat için 128 milyar dolar yaklaşık 6,0 lira civarından satıldı. (Bazı arkadaşlar bu satışın 6,30 lira ortalamadan olduğunu hesaplıyor)

Satılan 128 milyar doları kimler aldı? Şimdi bu soru çok daha önem kazanıyor. Çünkü şu anda ucuza satılan bu doların karşılığı tam 600 milyar TL ediyor.

Bu satışın yarısı bile içeride alınmış olduğunda elde edilen kazanç 300 milyar TL demektir.

Böyle bir parayı nerede ve nasıl kazanabilirsiniz?

Bilmem anlatabildim mi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı