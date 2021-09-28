İbrahim Kahveci: Sahi bu davanın faizi kaç? 

Artan nüfus ne yapacak? Gençler nasıl iş bulacak? O krediler nasıl ödenecek?

Tam da bu nedenle diyorum: 2002’de öğrenci kredisi 45 TL’den 2021’de 650 liraya çıkması, hatta 1000 lira olması da bir başarı ifade etmiyor. Asıl önemli nokta borçlananın borcu ödeme kabiliyetidir. Orası arttı mı, azaldı mı? Ölçüt budur…

Kredi aldınız ama ödeyemiyorsanız gerisi teferruattır.

Bakın ülkemizde 3,5 milyon insan kredi borçlarını ödeyemiyor. Daha ne tartışacağız?

… uğruna feda olunması bile erdem kabul edilen bir dava, nasıl oluyor da neferleri olan insanları basit bir banka kredisine hapsedebiliyor?

Hem de davanın asıl unsurlarında olan FAİZ’e…

Burada bir durmak gerekmez mi? Söylemi dini olan, meydanlarda bunu sıkça kullanan, vatandaşına bu argümanlarla oy vermesini isteyen bir yönetim, nasıl oluyor da kredi/faiz eksenine halkı hapsedebiliyor?

Sahi bu davanın faizi kaç?

İbrahim Kahveci’nin yazısı