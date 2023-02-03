İbrahim Kahveci: Putin enerji faturasını ertelerken fiyatı mı yükseltiyor?

Aylık -14,37 milyar dolar dış açıkta altın çok önemli. Geçen yıl ocak ayında net bazda altın dış ticaretimiz sıfır seviyesindeydi. Bu yıl ise net bazda 4 milyar 657 milyon dolar altın ithal etmişiz. Böylece son 12 ayda net altın ithalatımız 17 milyar 899 milyon dolara varmış oldu.

Negatif faizin bir faturasını da altına yatırım ve altın ithalatı üzerinden dış açık artışı olarak ödüyoruz.

Benzer gelişme enerjide de yaşanıyor.

Bakın burası çok önemli: Ocak ayında enerji ithalat faturamız azalmadı ve tersine arttı (8 milyar 750 milyon dolar). Böylece son 12 aylık enerji ithalatımız 96 milyar 475 milyon dolara ulaştı.

İki durumu belirtelim:

1-Dünyada enerji fiyatları hızla düşüyor

2-Türkiye’nin enerji ithalat miktarı da hızla geriliyor.

O zaman enerji ithalat faturası neden artıyor?

Burada veresiye defteri açarak bu seçim sürecini bir bakıma finanse eden Rusya Lideri Putin ile başka ilişkiler mi söz konusu?

Putin enerji faturasını ertelerken fiyatı mı yükseltiyor? Bütçeyi bile bu sayede toparlayan Hükümet seçime daha rahat giderken seçim sonrası bu yüksek faturayı kim ödeyecek?

Gerçekten ilginç…

İbrahim Kahveci’nin yazısı