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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Perakende satış hacmi evlerin stokhaneye dönüştüğünü gösteriyor

Ülkemizde fiyat belirlemede kur etkisi yüzde 80-90 seviyelerindedir. Bugün ülkemizde fiyat belirlenemiyor. Çünkü kurlar o kadar hızlı değişiyor ki, verilen kârlı fiyat bile bir anda zararlı fiyat oluveriyor. İşte o yüzden stokçuluk zaruri olarak yapılıyor. Ve en büyük stokçular da tüketiciler: Perakende satış hacmi evlerin stokhaneye dönüştüğünü gösteriyor.

Hükümetin asgari ücreti bile belirleyemediği yerde tüccar nasıl fiyat belirlesin?


Evet;

-fiyat belirlenemezse ticaret sekteye uğrar

-ticaret sekteye uğradığında üretim de sekteye uğrar (bir adım sonrası)

-üretim sekteye uğradığında yatırımlar durur (bir adım sonrası)

Kural bu kadar basittir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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