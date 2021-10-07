İbrahim Kahveci: O kadar basit değil

Hani tam düşündüğüm şeyi söyledin derseniz işte tam da bunu Cem Oyvat sosyal medya hesabından yazdı: “Eğer Erdoğan seçimleri kaybeder ve iktidar değişirse, Türkiye ekonomisi muhtemelen sermaye girişleriyle “uçacak”! Buradaki tehlike, Türkiye’nin fazla uçup, bir balon haline gelip 2-3 sene içinde yeniden yere çakılması. Bu, iktidarı hedefleyenlerin düşünmesi gereken bir mesele”

Sistem o kadar bütüncül çözüm gerektiriyor ki, sadece bir noktaya adım atmakla bu iş çözülmez.

Evet, iktidar değişimi ile bir bahar gelecektir. Ama asıl mesele o baharı çok uzun süre yaşatacak zemini oluşturmaktan geçiyor.

Yıkılan binanın tamiri inanın yeni bina yapmaktan da daha maliyetlidir. Sakın ola ki bu rehavete kimse kapılmasın. Sonrası çok daha acı bir dönem olabilir.

Çünkü hızla yaşlanıyoruz ve borcumuz çok fazla… En büyük borcumuz ise evlatlarımıza, yani gençlere…Unutmayın lütfen.

İbrahim Kahveci’nin yazısı