İbrahim Kahveci: Nüfus artışımızı yabancılarla kapatıyoruz

TÜİK doğum sayılarını açıkladı ya… 2015 yılında 1 milyon 337 bin olan doğum sayısı 2021 yılında 1 milyon 80 bine düştü.

2015 yılında 603 bin olan evlenme sayısı 2021 yılında 562 bine düştü.

2015 yılında 132 bin olan boşanma sayısı 2021 yılında 174 bine çıktı.

Sosyal yardım alanların sayısı ise 11 milyonu aştı.

Ülke nüfus artışımızı yabancılarla kapatıyoruz. Artık bizler evlenemiyor, çocuk bile yapamıyoruz.

Ve bu “Dava kesimi” bu tabloyu da en fazla savunan kesim. Para kesimini bile kendilerinden daha çok savunuyorlar. Kimin sayesinde mi? Nihat Hatipoğlu yazmış onların kimler olduğunu… Bizler de Nihat Hocanın askerleriyiz diyerek bitirelim.

İbrahim Kahveci’nin yazısı