Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!!

Türk-İş açıkladığı veri ile adeta TÜİK’i aratmadı. Açlık sınırını ocak ayında sadece yüzde 5,9 artışla 4.249,95 lira olarak açıkladı.

Böylece asgari ücretlilere açlık dışında 3 lira 45 kuruş kalmış oldu.


Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!!

İbrahim Kahveci’nin yazısı

SON HABERLER

Enflasyonu Merkez Bankası bile açıklayamadı

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleriyle ilgili olarak kanunun getirdiği zorunlulukla yayınladığı ‘açık mektup’ta hedefin neden tutturulamadığına ilişkin yorum yapmadı.