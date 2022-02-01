İbrahim Kahveci: Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son zamanların en büyük ihalelerinden biri olarak gösterilen Erdemli–Silifke–Taşucu yolunun Melleç-Kaledran bölümü pazarlık usulü ihale edildiği için Danıştay’a takıldı. Danıştay, pazarlık usulü ihalenin ancak acil durumlarda yapılabileceğine işaret etti.