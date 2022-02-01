İbrahim Kahveci: Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!!

Türk-İş açıkladığı veri ile adeta TÜİK’i aratmadı. Açlık sınırını ocak ayında sadece yüzde 5,9 artışla 4.249,95 lira olarak açıkladı.
Böylece asgari ücretlilere açlık dışında 3 lira 45 kuruş kalmış oldu.
Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!!
Yaramazlara biraz batar!
Türk-İş açıkladığı veri ile adeta TÜİK’i aratmadı. Açlık sınırını ocak ayında sadece yüzde 5,9 artışla 4.249,95 lira olarak açıkladı.
Böylece asgari ücretlilere açlık dışında 3 lira 45 kuruş kalmış oldu.
Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!!
Bankacılık sektörü, 2021’de 92 milyar 83 milyon lirayla tüm zamanların en yüksek kârını elde etti.
Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleriyle ilgili olarak kanunun getirdiği zorunlulukla yayınladığı ‘açık mektup’ta hedefin neden tutturulamadığına ilişkin yorum yapmadı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlar zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarından sonra sokağa çıktı.
Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, iktidarın ‘dış güç’ söylemine karşıt olarak Türkiye’ye artan dış yatırımlarla ilgili olarak ”Kötü denilebilecek makroekonomik politikalar, ülkeye 10 yıldan fazla bir süredir akan dış fonlarla destekleniyor” dedi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son zamanların en büyük ihalelerinden biri olarak gösterilen Erdemli–Silifke–Taşucu yolunun Melleç-Kaledran bölümü pazarlık usulü ihale edildiği için Danıştay’a takıldı. Danıştay, pazarlık usulü ihalenin ancak acil durumlarda yapılabileceğine işaret etti.