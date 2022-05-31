İbrahim Kahveci: Nereye gidiyor bu dövizler?

Bugün bir noktaya daha yeniden değineceğim: Şu çok övündükleri Kur Korumalı Mevduat-KKM Sistemi bize yeni yıkımlar getirmek üzeredir. KKM daha şimdiden 100 milyar liranın üzerinde Hazine ve MB’ye yük bindirmiştir.

Bu ülkede milyonlarca çiftçiye destek için sadece 29 milyar lira ayıran Hükümet KKM’ye şimdiden 120 milyar ayırmak zorundadır.

Fakat ortada bir terslik var: KKM için bozdurulan dövizler MB’de de görülmüyor. Geçen hafta yazdım ve aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere bu dövizler piyasada da görülemiyor. Mesela 128 milyar dolar satışında yurtiçindeki yabancı para mevduatları da artmıştı. Ama bu sefer arka kapıdan satılan dövizler piyasaya da gelmiyor.

Nereye gidiyor bu dövizler?

İbrahim Kahveci’nin yazısı