İbrahim Kahveci: Nasıl oluyor da Türkiye’de sudan ucuz olan tarladaki portakalı İngilizlerle aynı fiyata yemek durumunda kalıyoruz?

İngiltere’den market fiyatlarına bakıyoruz: Soğan 49 peni (18,6 TL), patates 59 peni (22,7 TL) . Portakal 1-1,2 F (38-46 TL)

Burada özellikle narenciyeye dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye bu yıl narenciyede adeta rekor üretim yaptı. Limon, portakal, greyfurt, mandalina adeta dalında kaldı.

TÜİK, aralık ayında tarla fiyatı olarak portakal için 5,82 TL, mandalina için 4,66 TL, limon için 5,24 TL ve greyfurt için de 5,72 TL diye fiyat açıklamış. Lakin TV ekranlarında tarlasını bedavaya vermeye hazır çok sayıda çiftçi görüyoruz. Portakalından mandalinasına, limonundan greyfurtuna ürünlerin yerlerde çürüdüğüne şahit oluyoruz.

Şimdi sorumuz şu: Aynı portakal Türkiye’de tarlada 3-5 lira ederken, İstanbul ve Londra’da nasıl aynı fiyata satılabiliyor?

Keza yemek fiyatlarını da benzer şekilde kıyaslayabiliriz. İngiltere’de 1200 sterlin (45 bin TL) civarı olan asgari ücret bizde daha yeni 17 bin lira oldu. Hatta Londra’da 2000-3000 sterlin olan kira fiyatlarına rağmen bizde neden pahalılık daha yüksek?

Nasıl oluyor da Türkiye’de sudan ucuz olan tarladaki portakalı İngilizlerle aynı fiyata yemek durumunda kalıyoruz?

Bakınız Türkiye’de çok sayıda iktisatçı ekonomideki başlıca sorunun ÜRETİM olduğunu dile getirir. Oysa bakın, sadece portakal örneği karşımızda duruyor: Üretim derseniz deli gibi ve haddinden fazla ama ucuzluk yine yok.

Kısaca diyeceğim o ki, Türkiye’de ana sorun üretim değildir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı