Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Memurlar maaşlarından almayıp vermiş oluyor

Düşünsenize, kendi açıkladığınız enflasyona göre maaşınız belirleniyor. Ama kendi açıkladığınız enflasyon konusunda da ciddi şüpheler tartışılıyor kamuoyunda.

Sen bunu görüyor ve biliyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Çünkü 657’ye tabi devlet memurluğu var.


Ama durum şu ki, aslında kendi maaşından kendi elinle feragat etmiş oluyorsun. Düşük enflasyon ile hissedilen enflasyon tartışması aslında senin maaşının tartışması… Hatta senin temsilcin bile pazarlığa oturduğunun yarısı ile masadan kalkıyor ama yine reel olarak kazandığın bir şeyin olmadığını en iyi sen biliyorsun.

… bir bakıma şunu görüyoruz. Memurlar maaşlarından almayıp vermiş oluyorlar.

Bakalım sonucu nereye varacak? Bakalım gerçeği sorgulayan 657’ler ne diyecek?

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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