İbrahim Kahveci: Kurşun ve para adres sormaz

Kenan Doğulu’nun seslendirdiği “Kurşun adres sormaz ki” parçasını hatırlar mısınız? Ya da 1994 büyük ekonomik krizini… Çünkü kurşun ve para kimseye adres sormaz… Gideceği yere gider.

1993 yılında Hazine’den Sorumlu Bakan Tansu Çiller piyasa ile oyun oynamaya başlamıştı. Hazine ihalelerini iptal ediyor veya ihaleleri tam karşılamayıp borç ihtiyacını Merkez Bankası’ndan alıyordu. Bu sayede piyasada para kalıyor ve bankalar parayı satmak için faizleri düşürecek beklentisi içindeydi.

Adres bulamayan para dövize gitmişti.

O günlerde henüz daha yeni Sermaye Piyasalarında araştırmacı olarak işe başlamıştım: Mutlak krizin geleceğini yazdığım rapor sonrası Aracı Kurum müşterileri “ne diyor bu” demiştiler. Hatta raporumun yazılı çıktısını yerden alan ve okuyan hırkalı bir müşterimiz daha vardı…. Adı İlhami Suaydın idi…

O kurum krizde batmış ama o raporu yerden alıp okuyan müşterimiz İlhami Suaydın yeni aracı kurum alarak piyasada büyük güç elde etmişti.

Acaba liyakat ve kariyer 94 krizini öngörmeye yetmemiş miydi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı