İbrahim Kahveci: Kur artarsa ne olacak? Para mı basacağız, vergi mi salacağız?

Şimdi bir kötü bir senaryo yazalım: Mesela dolar/TL 14,0 lira sınırını aştı ve yeni bir ralli ile 20,0 lirayı geçti. (Sakın ola şok demeyin, kasasındaki dövizleri satan ve şu anda tefeci parası gibi swap peşinde koşan ülkeyiz.)

Şimdilik 379 milyar liraya ulaşan KKM hesaplarına ne ödeyeceğiz?

Şu anda dolar/TL 20 liraya yükselse yaklaşık olarak Hazine’den ve MB kasasından ödememiz gereken meblağ 170 milyar lira.

Diyelim ki, KKM hesapları 600-700 milyar liraya ulaştı ve kur bir anda 10 lira yükseldi. Biz bu durumda yaklaşık 500 milyar lira kur farkını nereden bulup ödeyeceğiz?

Bu yılın bütçesi 1,47 trilyon lira gelir hedefliyor. Ama bu gelirin harcanacağı yerler şimdiden belli. Hatta bütçe bu yıl daha başlamadan 278,4 milyar açık verecek denildi.

Kur artışı yaşanırsa ne olacak? Para mı basacağız; vergi mi salacağız?

Şimdi sormak isterim: Acaba kur şoku yaşarsak Hazine-Bütçe ve MB ne yapacak?

İbrahim Kahveci’nin yazısı