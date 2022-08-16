İbrahim Kahveci: KKM ödemesinin büyük kısmı milyonerlere gidiyor

Haziran itibari ile toplam TL mevduatı 2 trilyon 861 milyar TL. Bu hesabın 1 trilyon 040 milyar lirası KKM’den geliyor. Yabancı para mevduat toplamı ise 3 trilyon 032 milyar TL ile toplam mevduat 6,4 trilyon liraya ulaşmış durumda.

6,4 trilyon mevduatın ise 4,2 trilyon liralık kısmı hesabında 1 milyon lira ve üzerinde bulunanlardan oluşuyor. Toplamda 138 milyon 186 bin hesap sahibinin 608 bini bu milyonerlerden oluşuyor. Kısaca KKM ödemesinin büyük kısmı bu milyonerlere gidiyor.

Oysa ödenen dolaylı ve dolaysız vergiler vatandaşa hizmet olarak gitmeliydi. Mesela bu yıl tarımda gübre ve mazot desteği çok ama çok önemliyken bu destek yeterli verilmedi.

İbrahim Kahveci’ni yazısı