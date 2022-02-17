İbrahim Kahveci: İyi ama elektrikte fiyatlar nasıl düşecek?

İyi ama elektrikte fiyatlar nasıl düşecek? Bugün kamu vergi indirimi ve kamu kaynaklarından (vergilerimizden) karşılanmak üzere sisteme kaynak aktarıyor.

Bir vatandaş olarak 2 fatura ödemekle karşı karşıyayız: 1-Doğrudan eve gelen faturayı ödüyoruz 2-Vergilerimizle dolaylı bir fatura daha ödemek durumundayız. Hatta şunu da söyleyelim: Bugün dolaylı elektrik faturamız doğrudan ödediğimiz faturasını geçiyor bile.

Soru şu: Ateş sönmeden yangın bitmiş olur mu? Hani faiz sebep-enflasyon sonuç olacaktı? Ne oldu o teoriye? Millet faturalardan niye bu kadar bunaldı? Hani faizler düşünce fiyatlar da düşecekti? Bugün Merkez Bankası Para Kurulu toplanıyor. Düşürsünler faizi de ucuzluk gelsin ülkeye… Zaten ortada Nass var… Size n’oluyor?

İbrahim Kahveci’nin yazısı