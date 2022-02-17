İbrahim Kahveci: İyi ama elektrikte fiyatlar nasıl düşecek?

İyi ama elektrikte fiyatlar nasıl düşecek? Bugün kamu vergi indirimi ve kamu kaynaklarından (vergilerimizden) karşılanmak üzere sisteme kaynak aktarıyor.
Bir vatandaş olarak 2 fatura ödemekle karşı karşıyayız: 1-Doğrudan eve gelen faturayı ödüyoruz 2-Vergilerimizle dolaylı bir fatura daha ödemek durumundayız. Hatta şunu da söyleyelim: Bugün dolaylı elektrik faturamız doğrudan ödediğimiz faturasını geçiyor bile.
Soru şu: Ateş sönmeden yangın bitmiş olur mu? Hani faiz sebep-enflasyon sonuç olacaktı? Ne oldu o teoriye? Millet faturalardan niye bu kadar bunaldı? Hani faizler düşünce fiyatlar da düşecekti? Bugün Merkez Bankası Para Kurulu toplanıyor. Düşürsünler faizi de ucuzluk gelsin ülkeye… Zaten ortada Nass var… Size n’oluyor?