İbrahim Kahveci: İki büyük günahın cezalarıyla yüzleşmeye başladık

Bugünlerde işlediğimiz iki büyük günahın cezaları ile yüzleşmeye başladık.

Nedir bu iki büyük günah?

1- İlk büyük günahımız geçen yıl gerçekleştirdiğimiz muazzam parasal genişlemedir: Her tarafa saçılan o parasal genişlemenin karşılığı üretimsel genişleme olmadı. Böylece şimdi enflasyon olarak ceza çekmeye başladık.

2- İkinci büyük günahımız ise güven yitirmiş bir ekonomi yönetiminin yanına eklediğimiz negatif faiz politikası: Bu politika bir bakıma dolar yükselsin politikasıdır. Ama dolar yükselince de bir maliyeti oluyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı