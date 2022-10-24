İbrahim Kahveci: Hem ekonomi uçuyor hem de yokluğu kabullenin diyebiliyoruz

Farkındalık için biraz hafıza ve sorgulama gerekebilir. Mesela bu alanda en önemli gelişmeler ekonomide yaşanıyor.

Mesela cari açık 12,7 milyar dolardan 39 milyar dolara çıkıyor ama bizler “cari fazlaya dayalı ekonomik modelimiz” diye bir hikayeyi dinleyip seyredebiliyoruz.

2023 hedeflerinden kişi başına 25 bin dolar gelirden vazgeçip 9 bin dolara gelire şükredebiliyoruz.

14 yıl varlık yılı yaşadıysak 7 yıl da yokluk yılı yaşamayı inanca dayandırarak toplumu buna kabullendirebiliyoruz. Sabredin ve şükredin… Olmadı porsiyonları küçültün ya da öğlenleri yemek yemeyin… Açlık sağlık getirirmiş.

Hem ekonomi uçuyor hem de yokluğu kabullenin diyebiliyoruz.

Aynı cümlede birbirinin tam zıttı açıklamalar yaparak meydanlardan büyük alkışlar kopartabiliyoruz.

Bence büyük ama çok büyük başarı.

İbrahim Kahveci’nin yazısı