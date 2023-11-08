İbrahim Kahveci: Hamburger yeme, kola ve kahve içme ohhh bitti…

İşin kolayını ne kadar rahat bulduk. Hamburger yeme, kola ve kahve içme ohhh bitti… Bu kadar basit.

Aslında tam da İsrail’in piyonu durumuna düşen kesim mi desek…Toplumu gerçeklikten uzaklaştırarak liderin-ülkenin yapması gerekenleri örten kesim…

Sahi ne yaptığınızı biliyor musunuz?

Sahi siz kime hizmet ediyorsunuz?

Dün yazdığımı tekrar edeyim: İsrail’de bile Netanyahu aleyhine Türkiye’den daha fazla gösteri yapılıyor.

Haberiniz var mı?

Boykot adı altında işin ciddiyetini yok ederek halk tepkisini de sokaklardan kafelere taşıdığınızın farkında mısınız?

İbrahim Kahveci’nin yazısı