İbrahim Kahveci: Günü kurtarmak için yarınlarını heba eden bir anlayış ülkeyi nereye taşır?

Yarın ne olacak, ne yapacağız?

Mesela kasada döviz kalmadı ve günü kurtarma adına yurtdışından (Ne hikmetse bir tanesi demokratik ülke değil) enteresan döviz haberleri geliyor.

Evini ipotek ettirip günü kurtarmaya bakan birinin sonra evsiz kalmasını bilirsiniz… Sadece seçim dönemi için şartlarının ne olduğunu bilmediğimiz bu döviz akışları yarın başımıza ne işler açacak?

Bu konu çok ama çok önemli… Lütfen bunu aklınızda hiç çıkartmayın.

Günü kurtarmak için yarınlarını heba eden bir anlayış Ülkeyi nereye taşır?

İbrahim Kahveci’nin yazısı