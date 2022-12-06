İbrahim Kahveci: Gıda sektöründe baz etkisi çalışmıyor

İstanbul Ticaret Odası-İTO baz etkisi ile İstanbul’da son bir yıllık fiyat artışının %108,77’den %105,55’e düştüğünü açıkladı. Oysa aylık bazda fiyatlar %3,10 artış göstermişti.

Benzer rakamlar TÜİK tarafından da geldi. Aylık fiyat artışı %2,88 olmasına rağmen yıllık fiyat artışı %85,51’den %84,39’a geriledi.

Baz etkisi çalışmaya başladı. Yani nedir bu baz etkisi derseniz tek kelimede ifade edeyim: Geçen yıl daha yüksek zamlar yapılmıştı, şimdi daha az zamlar yapılıyor.

İyi ama burada iki temel noktaya değinmek gerekiyor. Bu iki kilit nokta önemli:

Gıda sektöründe BAZ çalışmıyor. Gıda sektörü önemli, çünkü sabit gelirlilerin nerede ise tek geçim kaynağı burası.

Yıllık enflasyon baz etkisi ile 85,51’den 84,39’a düşerken gıda enflasyonu %98,72’den %102,04’e yükseldi.

Burada tehlike şu: Genel enflasyon baz etkisi ile düşerken ücretler bu düşen enflasyona göre belirlenecektir. Oysa dar gelirlinin gerçek enflasyonu ‘Gıda Fiyatlarıdır’ ve orada bir düşüş yaşanmıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı