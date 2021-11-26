İbrahim Kahveci: Faiz kararları ne zamandan beri ‘Parti’ koridorlarında alınmaya başlandı?

AK Parti’nin bu seçim sloganını hatırlıyorsunuz değil mi?

Tam da bu slogana uygun bir adım attı AK Parti. Hürriyet, Milliyet, Y. Şafak, Türkiye gazetelerinde gördüğüm haber bunu anlatıyor.

Haber şu: “Kurdaki hareketlilik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK’da ele alındı. Edinilen bilgiye göre toplantıda faiz indirimlerinde kararlılık vurgusu yapıldı. Türkiye uzun süredir üreterek, ihraç ederek büyüme modeline hazırlanıyordu. Yabancı kuruluşlar buna anında karşı çıktı. Türkiye’nin yeni ekonomik modeline direnç gösteriyorlar.”

Haber başlıkları aslında her şeyi anlatıyor: DÜŞÜK FAİZE DEVAM

İyi de faiz kararları ne zamandan beri ‘Parti’ koridorlarında alınmaya başlandı? Burası bir ülke… Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti adında bir ülke. Ve bu ülkenin kurumları bulunmaktadır.

Bu kurumlarından biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adında bir kurumdur. Faiz kararı orada bulunan ‘Para Politikası Kurulu’ üyelerinin kararı ile alınır. Parti MYK’sında alınmaz…

İbrahim Kahveci’nin yazısı