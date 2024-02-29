İbrahim Kahveci: Evlatlarımız için çok ama çok üzgünüm…

1-Türkiye’nin enflasyon, faiz, kur gibi finansal denge sorunları vardır ama bunlar iktidar değişimi ile güven duyulan liyakatli kadrolarla çok rahat çözülebilir sorunlardır. Şu anda en ciddi gibi sandığımız bu sorunlar aslında en basit ve en kolay sorunlardır

2-Türkiye’nin en büyük sorunu yapısal çöküştür. Demografik yapıdan tutun da teknolojik yapımıza kadar yaşadığımız çöküştür bunun adı. Ülkemizi içeriden sinsice kemiren ve yıkan bir süreçtir bu. Hiçbir dış gücün başaramayacağı ama içten içe yıkılan bir ülkenin yaşadıklarıdır bu…

3-Ama bu çöküşünde bir de fikri altyapısı var. O da zihinsel çöküştür. Toplumda taban-sınıf fikriyatının hakim olması, bilimin ve bilginin değerini kaybetmesidir. Matematik bile bu durum karşısında iflas ederken, cehalet üzerinden yürüyen bir zihinsel iktidarın ülkeye yaşattığı yıkımıdır bu.

Evlatlarımız için çok ama çok üzgünüm…

İbrahim Kahveci’nin yazısı