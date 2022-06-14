İbrahim Kahveci: Erdoğan ve Nebati bütün umutlarını buraya bağlamış

İlk 6 ayda 54 TL zam yapılmış ve ardından ikinci 6 ayda da 55 TL daha zam yapılmıştır. Ama baz etkisi ile ilk 6 ayda enflasyon %54 olurken, sonraki 6 ayda enflasyon %35,7’ye düşmektedir. Zam tutarı daha fazla olsa bile enflasyon düşmüş oluyor.

İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ülke yönetiminin enflasyonu düşürme formülü budur: Daha büyük zamların arkasından daha küçük zamların gelmesini umut ediyorlar. Tek çıkar yolları bu…

Peki asıl soruyu da soralım: Bugün yapılan büyük zamlar yarın enflasyonu düşürecek diye bir beklenti toplumu ne kadar rahatlatır? İşte orasını seçim sandığında göreceğiz.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nureddin Nebati bütün umutlarını buraya bağlamış durumdalar.

Başka da bir çözüm sunamıyorlar.

İbrahim Kahveci’nin yazısı