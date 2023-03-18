İbrahim Kahveci: Erdoğan bu yoldan geri dönebilir mi?

Şimdi yukarıdaki 19 Kasım 2021 tarihli Erdoğan’ın konuşmasına iyi bakın. Orada faiz politikasını Kuran’ı Kerim’e dayandırıyor. “Nass.. ortada olduğuna göre, sana bana ne oluyor?” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini İslami bir kural olarak yorumlayarak bağlamış oldu. Bu noktadan sonra seçimler geçse bile bu yoldan geri dönebilir mi?

Dönerse ne olur?

İslami izahı nasıl yapılabilir?

İyi ama dönmezse ne olur? Ülke 1-2 yıl yalancı bahar yaşayabilir ama sonunun bir yıkım olacağı kesin değil mi?

Gel de şimdi bu işin içinden çıkın… Ya da ben söyleyeyim: Ülke yönetimi değişmezse işimiz çok ama çok zor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı