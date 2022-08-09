İbrahim Kahveci: Ekonomimizi ayakta tutan ‘dış güçler’in desteği kesiliyor

Küresel faiz artırım süreçleri artık reel sonuçları da vermeye başladı. Önce varlık fiyatları düştü. Çünkü ekonomilerin durağanlaşma beklentisi finansal piyasalarda erkenden satın alındı.

Şimdi talep düşüşü de başladı. İSO İhracat İklim endeksi tam baz değerde seyrediyor. Ama talep azalması artık herkesin bildiği şey oldu.

Bu ne anlama geliyor?

Artık ihracat artışında ivme kaybedeceğiz. Döviz ihtiyacımız için gerekli kaynaklar çok ama çok daha sıkıntılı hale geldi ve geliyor.

Dış talebin kesilmeye başladığı bir dönemde iç talebi canlı tutmak ne kadar sağlıklı olacak? Halen 25,5 milyar dolardan 62,0 milyar dolara yükselen ilk yedi aylık dış açığı daha nasıl göğüsleyebiliriz?

İşimiz gerçekten zor. (…)

Yıllarca Şer Güçler ya da Dış Güçler saldırıyor denilen ekonomimizi aslında ayakta tutan tam da bu güçlerdi. Şimdi o destek de gidiyor.

Bakalım ne olacak? Bakalım yeni denge nasıl kurulacak?

İbrahim Kahveci’nin yazısı