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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Dünyaya ‘ekonomi nasıl içten çökertilirin’ güzel örneğini gösteriyoruz

Bütün dünyaya bir “ekonomi nasıl içten çökertilirin” güzel bir örneğini gösteriyoruz. Herkes bizi örnek alsın ve yanlışlarımızı yapmasın diyebileceğiz.

Hatta millete “Faiz sebep enflasyon sonuç” dedikten sonra;


Her bir ağızdan zamlar dolar çıktığı için yapıldı diyebiliyoruz. İyi ama sen yüzde 36 enflasyona yüzde 14 faiz verirsen, insanlar neden dolar almasın? Doları sen bilerek ve isteyerek yükseltmiş olmuyor musun? O zaman neden dolar yükseldi ve zamlar oldu diyorsun?

Kısaca zamları ben yaptım diyerek sorumluluğu üstlenmen gerekmiyor mu?

Yoksa sorumluluk üstlenecek durum mu yok?

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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